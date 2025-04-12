ضربت تلميذا مريضا في طابور الصباح، ولية أمر تحرر محضرًا ضد مديرة مدرسة بقنا

حررت ولية أمر بمركز نقادة،غرب محافظة قنا، محضرا ضد مديرة مدرسة بسبب التعدي بالضرب على طفلها التلميذ في الصف الخامس الابتدائي، مريض الصفائح الدموية.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مركز شرطة نقادة، مفاده بأن ولية أمر تلميذ حررت محضرًا ضد مديرة مدرسة بسبب تعديها على طفلها في مدرسة الراهبات بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن التلميذ يُدعى كاراس جرجس فنص، في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الراهبات الابتدائية المشتركة بنقادة، ووالدته حررت محضرًا ضد مديرة المدرسة، بسبب تعديها على التلميذ بالضرب بالعصا في طابور الصباح داخل المدرسة، على الرغم أن التلميذ مريض مرض الصفائح الدموية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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