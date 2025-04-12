السبت 12 أبريل 2025
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في عيدها القومي، تشغيل 19 سرير عناية جديد بمستشفيات طهطا وجهينة بسوهاج

تشغيل 19 سرير عناية
تشغيل 19 سرير عناية جديد بمستشفيات طهطا وجهينة المركزي

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عن تشغيل 13 سرير عناية مركزة جديد بمستشفى طهطا العام لتصبح 31 سريرا، وعدد 6 أسرة عناية جديدة بمستشفى جهينة المركزي لتصبح 12 سريرا، وإضافة عدد 3 حضانات بمستشفى أخميم المركزي لتصبح 18 حضانة، ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية لأهالي وأبناء سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز قدرات المستشفيات العامة والمركزية وتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين، خاصة في أقسام العناية المركزة التي تمثل شريان الحياة للعديد من المرضى، مشيرا إلى أن زيادة عدد الأسرة وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية الحديثة، مع توفير الكوادر الطبية والتمريضية المدربة للتعامل مع مختلف الحالات الحرجة، يسهم في تقليل نسب التحويل لمستشفيات أخرى وتوفير الخدمة بشكل عاجل لأهالي المحافظة.

وأشار المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في توقيت هام، وتعد تجسيدًا لاهتمام الدولة بتحسين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية المتكاملة لكافة المواطنين، وتعد هذه الإضافة واحدة من سلسلة المشروعات الصحية والتنموية التي تشهدها المحافظة في عيدها القومي، والتي تؤكد على استمرار جهود التطوير في مختلف القطاعات.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم الانتهاء من 4 مستشفيات جديدة وهي "جرجا العام، ودار السلام المركزي، وطما المركزي، وساقلتة المركزي"، في خطوة هامة نحو النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة وخدمة مواطنيها.

 

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اهتمام الدولة اجهزه أجهزة الطب استمرار التنموي الحالات الحرجة

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