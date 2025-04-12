السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محلية دشنا تتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة وحماية المواطنين من جشع السائقين

فيتو
فيتو

تابع أجرى أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم السبت خلال جولة ميدانية على مجمع المواقف الرئيسية والفرعية ومحطات الوقود تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي، التي تم إقرارها عقب تحريك أسعار الوقود.

مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة


وقال أشرف أنور إن الوحدة المحلية اتخذت سلسلة من الإجراءات الفورية تضمنت وضع لافتات واضحة داخل كل موقف تتضمن التعريفة الجديدة لكل خط سير، مع إلزام السائقين بوضع استيكرات موحدة على سياراتهم توضح قيمة الأجرة، بما يسهم في رفع وعي المواطنين بحقوقهم، ويعزز من مستوى الشفافية في التعامل بين السائق والراكب وكذلك مدى توافر الوقود بمحطات الوقود واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في إطار خطة متكاملة لضمان انضباط العمل بالمواقف ومنع أي محاولات لاستغلال الظرف الاقتصادي الحالي.

ودعا أنور المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة، سواء عبر الخط الساخن للمحافظة أو من خلال الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو تقديم شكوى مكتوبة بالوحدة المحلية.
 

وشاركت قيادات الوحدة المحلية ومن بينهم نائب رئيس الوحدة عثمان مدكور ومدير المواقف أشرف إدارة المتابعة برئاسة سرحان احمد وأنور زين وأحمد الملثم بقسم الإشغالات في رصد مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وحماية المواطن من أي استغلال أو التلاعب بالأجرة بجانب العمل على توفير سيارات أجرة لنقل الركاب للمراكز والقرى المجاورة  .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا قنا محافظ قنا مدينة دشنا

مواد متعلقة

شراء السعف في قنا احتفالا بأحد الشعانين

فصل التيار الكهربي عن 7 مناطق بمدينة نجع حمادي في قنا

محافظ قنا يطالب بتشديد الرقابة على مواقف السيارات لضبط التعريفة الجديدة

من أمام مشرحة مستشفى قنا، أهالي طفلين سقط عليهما جدار المنزل في انتظار خروج الجثامين (فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

إجراء جديد من عامل الدليفري ضد هبة قطب في واقعة إتلاف الأوردر

إصابة قوية لأحمد قندوسي في مباراة سيراميكا مع فاركو

الشيبي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الأهلي

كبير الأثريين: اللهو الخفي حاول إفساد مشهد التشغيل التجريبي لتطوير الأهرامات

طرد مهند لاشين، التعادل السلبي يتواصل بين الأهلي وبيراميدز بعد 60 دقيقة

هل يتم رفع سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود؟ التموين توضح

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

منوعات

المزيد

إقبال ضعيف على السعف في محيط الكنائس بشبرا مصر (صور)

استئصال كلية خنزير من جسد مريضة بعد 4 أشهر من زراعتها

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار زيت الطعام مساء اليوم السبت 12- 04- 2025 بالأسواق

22 جنيها سعر كيلو الأرز

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الحج 2025، تعرف على بيان فرضية الركن الخامس للإسلام وأهم مقاصده

«يعلم السر وأخفى»، الشعراوي يوضح مظاهر علم الله بالظاهر والباطن (فيديو)

حكمة صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان وأحكام خاصة بالمرأة

المزيد
الجريدة الرسمية