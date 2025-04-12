محلية دشنا تتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة وحماية المواطنين من جشع السائقين

تابع أجرى أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم السبت خلال جولة ميدانية على مجمع المواقف الرئيسية والفرعية ومحطات الوقود تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي، التي تم إقرارها عقب تحريك أسعار الوقود.

مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة



وقال أشرف أنور إن الوحدة المحلية اتخذت سلسلة من الإجراءات الفورية تضمنت وضع لافتات واضحة داخل كل موقف تتضمن التعريفة الجديدة لكل خط سير، مع إلزام السائقين بوضع استيكرات موحدة على سياراتهم توضح قيمة الأجرة، بما يسهم في رفع وعي المواطنين بحقوقهم، ويعزز من مستوى الشفافية في التعامل بين السائق والراكب وكذلك مدى توافر الوقود بمحطات الوقود واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في إطار خطة متكاملة لضمان انضباط العمل بالمواقف ومنع أي محاولات لاستغلال الظرف الاقتصادي الحالي.

ودعا أنور المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة، سواء عبر الخط الساخن للمحافظة أو من خلال الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو تقديم شكوى مكتوبة بالوحدة المحلية.



وشاركت قيادات الوحدة المحلية ومن بينهم نائب رئيس الوحدة عثمان مدكور ومدير المواقف أشرف إدارة المتابعة برئاسة سرحان احمد وأنور زين وأحمد الملثم بقسم الإشغالات في رصد مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وحماية المواطن من أي استغلال أو التلاعب بالأجرة بجانب العمل على توفير سيارات أجرة لنقل الركاب للمراكز والقرى المجاورة .

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