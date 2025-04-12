وزير الصحة ينعى الدكتور علي صلاح الاستشاري بمعهد القلب بعد وفاته فجأة

نعى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، الدكتور على صلاح، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الطبيب توفي إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، عقب انتهائه من إجراء عملية قسطرة عاجلة

وكان الدكتور علي صلاح، قد توفي مساء أمس الجمعة، أثناء أداء واجبه المهني والإنساني، خلال مشاركته في بعثة رسمية إلى مستشفى العريش العام، حيث توفي إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، عقب انتهائه من إجراء عملية قسطرة عاجلة لمريض مصاب بجلطة في القلب.

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