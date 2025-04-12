السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

بسبب زيادة تعريفة الركوب، محافظ الدقهلية يوقف سيارة سرفيس 15 يوما ويلغي الترخيص

ايقاف سيارة سرفيس،
ايقاف سيارة سرفيس، فيتو

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إيقاف سيارة أجرة سرفيس تعمل على خط جديلة موقف طلخا الجديد، لتحصيله أجرة زيادة عن التعريفة الرسمية المحددة، وكلف المحافظ، الإدارة العامة لمرور الدقهلية بالبدء في اتخاذ إجراءات إلغاء ترخيصها.

لا تهاون ولا تصالح في مخالفات تعريفة الركوب أو تقسيم خط السير

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لا تهاون ولا تصالح في مخالفات تعريفة الركوب أو تقسيم خط السير، وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الدقهلية بالتنسيق والتعاون مع المحاسب أحمد البنداري مدير الإدارة العامة للمواقف بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة حركة السيارات والالتزام بخطوط السير وتعريفة الركوب.

الإبلاغ عن أي شكوى أو تجاوز من سائقي السيارات

وناشد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مواطني الدقهلية في كل مكان بالإبلاغ عن أي شكوى أو تجاوز من سائقي السيارات، والإبلاغ عن أي مغالاة في أجرة الركوب لمختلف وسائل المواصلات، سواء كانت سيارات السرفيس الداخلية، أو سيارات الأجرة بين المراكز والمدن والقرى، لإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه كل كل من تسول له نفسه التلاعب بالأجرة أو خط السير.

أرقام الطوارئ المخصصة لتلقي شكاوى السيارات

وطالب محافظ الدقهلية جموع المواطنين الإتصال الفوري على أرقام الطوارئ المخصصة لتلقي شكاوى السيارات بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة والإدارة العامة للمرور على مدار الساعة
0502314880
0502327792
0502316644

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