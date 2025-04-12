التحفظ على 6 أطنان أسماك ولحوم ودجاج غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والفسيخ والرنجة واللحوم والدواجن، وتم خلالها ضبط 5645 كيلو أسماك ورنجة وأسماك مملحة وفسيخ ولحوم ودجاج، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 6 طن أسماك ورنجة وفسيخ ولحوم ودجاج مخالفة للمواصفات

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر تنفيذ حملة بمدن، شربين، وميت غمر، وطلخا، وأجا، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وعضوية الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور خالد عنبر، والدكتورة فاطمة ابو المعاطي، والدكتورة هبه رحمو، والدكتورة إيناس الشافعي، والدكتورة عبير شومان أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، وبرفقة مجلس مدينة ميت غمر برئاسة الأستاذة رباب ابو السعود.

تحرير 12 محضرا بإجمالي وزن 5645 كيلو

أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر بإجمالي وزن 5645 كيلو، شملت عينات أسماك ورنجة ولحوم مجمدة ومفروم ودجاج وأجزاء دجاج، بوزن 4 طن و605 كيلو، وذبح خارج السلخانة بوزن 110 كيلو، وتحرير محضر لحوم ومفروم لحوم ودجاج ومصنعات دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن 930 كيلو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والحملات مستمرة للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

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