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قناة مجانية تنقل مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2025

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

 يستقبل ملعب الإمارات اليوم السبت، مباراة آرسنال ضد برينتفورد في الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024 /2025.

 

قناة مجانية تنقل مباراة أرسنال وبرينتفورد

 وتنقل قناة DAZN Eleven 2 Portugal مباراة آرسنال وبرينتفورد.

ويخوض أرسنال المباراة أمام برينتفورد بمعنويات كبيرة، بعدما حقق الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

وستكون مباراة الجانرز ضد برينتفورد، هي البروفة الأخيرة، قبل صدام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في الأسبوع المقبل ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025.

موعد مباراة أرسنال وبرينتفورد

موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز هو اليوم السبت 12 أبريل 2025، ضمن فعاليات الجولة الثانية والثلاثين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد برينتفورد، على ملعب الإمارات، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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