مصرع سيدة في حادث تروسيكل بقنا

لقيت سيدة مُسنة مصرعها، اليوم السبت، إثر حادث سقوطها من تروسيكل في قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتم إيداع جثتها داخل مشرحة مستشفى قنا العام لتسليمها لذويها عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا مفاده مصرع سيدة مُسنة إثر حادث تروسيكل في قرية السمطا التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ف.م.م، تبلغ من العمر 80 عامًا، إثر سقوطها من تروسيكل في قرية السمطا مركز دشنا.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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