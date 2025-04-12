إصابة صيدلي في حادث سير بقنا

أصيب صيدلي، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في عمود إنارة وكسره، على الطريق الزراعي مصر أسوان أمام نجع العقبية، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في عمود إنارة أمام نجع العقبية مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة علي.م.ح، صيدلي مقيم في قرية أبومناع بحري، وخلع عمود إنارة إثر حادث تصادم سيارة ملاكي في العمود أمام نجع العقبية مركز دشنا.

تم نقل الطبيب إلى مستشفى فاو في دشنا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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