محافظ سوهاج يطلق إشارة بدء ماراثون المشي بمشاركة 400 شاب وفتاة

أطلق اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، إشارة بدء ماراثون المشي الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمشاركة 400 من شباب وطلائع مراكز الشباب، وذلك ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج.

وانطلق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة، مرورًا بشارع أحمد حمادي وميدان رفاعة الطهطاوي أمام جامعة سوهاج، وصولًا إلى ستاد سوهاج الرياضي، حيث شارك في الفعالية مجموعة من الفتيات المشاركات في مشروع "ريحانة"، إلى جانب شباب وطلائع مراكز الشباب من مختلف مراكز ومدن المحافظة، في أجواء من الحماس والتفاعل، تعكس روح الولاء والانتماء لدى شباب سوهاج.

وأكد المحافظ على أهمية الرياضة في بناء الشخصية ودعم قدرات الشباب، مشيدًا بمستوى التنظيم والمشاركة الفعالة من مختلف الفئات العمرية، معربا عن تقديره لدور الشباب والرياضة وجهودها المستمرة في رعاية النشء وتنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تساهم في تنمية الوعي وبث الروح الإيجابية بين الشباب.

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