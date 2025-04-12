كلف اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، رؤساء المراكز بمتابعة مواقف سيارات السرفيس وتكثيف الحملات الرقابية لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، وأكد على أهمية دور المواطن في الرقابة.



محافظ المنيا يتابع الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

وجه المحافظ الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة على محطات الوقود والمخابز لضمان وصول الحصص كاملة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

تعريفة الركوب الجديدة في المنيا

ونفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص حملات تفتيشية على محطات الوقود والمواقف العامة، حيث تم التأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة. كما تم التأكيد على عدم دفع المواطنين أكثر من الأجرة المحددة.

متابعة تعريفة الركوب الجديدة

في مركز ملوي، تم متابعة المواقف بعد تعديل أسعار الوقود، وتأكيد الالتزام بالتعريفة الجديدة، كما تم تعليق لافتات توضح الأسعار الجديدة على السيارات.

توفير خدمات نقل جماعي في المنيا

في مراكز سمالوط وديرمواس ومطاى، تم متابعة الالتزام بتعريفة الركوب، مع توفير خدمات نقل جماعي في حال تكدس المواطنين، والتعاون مع شرطة المرافق لضمان عدم المغالاة في الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.