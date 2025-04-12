السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يتابع الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

تعريفة الركوب الجديدة
تعريفة الركوب الجديدة في المنيا

 كلف اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، رؤساء المراكز بمتابعة مواقف سيارات السرفيس وتكثيف الحملات الرقابية لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، وأكد على أهمية دور المواطن في الرقابة.
 

محافظ المنيا يتابع الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

 وجه المحافظ الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة على محطات الوقود والمخابز لضمان وصول الحصص كاملة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. 

 

تعريفة الركوب الجديدة في المنيا 

 ونفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص حملات تفتيشية على محطات الوقود والمواقف العامة، حيث تم التأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة. كما تم التأكيد على عدم دفع المواطنين أكثر من الأجرة المحددة.

 

متابعة تعريفة الركوب الجديدة

في مركز ملوي، تم متابعة المواقف بعد تعديل أسعار الوقود، وتأكيد الالتزام بالتعريفة الجديدة، كما تم تعليق لافتات توضح الأسعار الجديدة على السيارات. 

 

توفير خدمات نقل جماعي في المنيا 

 في مراكز سمالوط وديرمواس ومطاى، تم متابعة الالتزام بتعريفة الركوب، مع توفير خدمات نقل جماعي في حال تكدس المواطنين، والتعاون مع شرطة المرافق لضمان عدم المغالاة في الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ المنيا الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة تعريفة الركوب الجديدة في المنيا متابعة تعريفة الركوب الجديدة تعريفة الركوب الجديدة المنيا توفير خدمات نقل جماعي في المنيا

مواد متعلقة

العثور على جثة شاب متعفنة داخل منزله في حي أبو هلال بالمنيا

قصة كهف أرتميس في المنيا.. حتشبسوت أمرت ببنائه لعبادة الإلهة «باخت» حامية الصحراء.. تعرض للتخريب في العصور الوسطى.. وهذه حكاية زيارة عنترة ابن شداد

عقب تحريك أسعار المواد البترولية، تكثيف الرقابة على محطات الوقود بمراكز المنيا

المنيا تعلن التعريفة الجديدة للمواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود (صور)

إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بزراعي المنيا

في 11 مطرانية.. أقباط المنيا يحتفلون بجمعة ختام الصوم

شاب ينهي حياة والدته بسبب خلافات أسرية في المنيا

امتدت إلى طابقين، حريق هائل داخل مستشفى السلامة بمدينة المنيا (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

بعد مشادة بين سكرتير ونائب محافظ سوهاج، التنمية المحلية تكشف كيف يتم اختيار القيادات

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم السبت

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية