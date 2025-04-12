أبو الغيط: مساعي إسرائيل لتخريب نظام العدالة لها تبعات خطيرة تتجاوز مأساة غزة

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، اليوم السبت، "كريم خان" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

الجرائم الإسرائيلية في غزة

وأعلن جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن النقاش تركز على الجرائم الإسرائيلية الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وولاية المحكمة الجنائية ودورها المهم في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم من المسئولين الإسرائيليين.

وقال رشدي إن الأمين العام للجامعة العربية عبر عن دعمه للمدعي العام في مواجهة ضغوط كبيرة يتعرض لها، مؤكدا أن خان يقوم بعمل مهم في الدفاع عن مصداقية نظام العدالة الدولية الذي طالما لطخته اتهامات الازدواجية والنفاق.

تبعات خطيرة تتجاوز مأساة غزة

وأكد أبو الغيط “مساعي إسرائيل لتخريب نظام العدالة وتحديه، بمساعدة بعض الدول للأسف، تعد تقويضا للنظام الدولي المؤسس على القواعد، وستكون لها تبعات خطيرة تتجاوز مأساة غزة بكل ما ارتكب خلالها من جرائم ومذابح”.

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