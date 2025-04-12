السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم المنوفية تناقش نظام البكالوريا

تعليم المنوفية تناقش
تعليم المنوفية تناقش نظام البكالوريا

عقد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، صباح اليوم السبت، اجتماعًا موسعا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، يأتى ذلك في ضوء لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء الاجتماع بحضور طارق سعد، وكيل المديرية، وثريا منصور، مدير عام التعليم العام، والدكتور خالد الأشهب مدير عام التعليم الفني بالمديرية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بسير العملية التعليمية.

قراءة الفاتحة على روح مدير إدارة الباجور

استهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الزميل الراحل أسامة البسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية، تغمده الله بواسع رحمته.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات سير العملية التعليمية خلال الفترة القادمة من الفصل الدراسي الثاني، مع التشديد على تكثيف المتابعات الميدانية لجميع مدارس المحافظة، ورفع درجة الاستعدادات الأولية لأعمال امتحانات نهاية العام.

مناقشة نظام البكاوريا

كما تم فتح باب النقاش حول نظام البكالوريا وإجراء استبيان لآراء القيادات التعليمية حوله، إضافة إلى بحث مقترحات الوزارة بشأن تشجير المدارس بأشجار مثمرة، وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وصلاحية مرافق المدارس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة اليومية المكثفة وزيادة عدد المدارس المشمولة بالمتابعات، مع التأكيد على التزام المدارس بالانضباط والحضور الكامل للطلاب والمعلمين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المديرية لدعم استقرار وانتظام العملية التعليمية بمحافظة المنوفية، ورفع كفاءتها لتحقيق أعلى معايير الجودة والانضباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية نظام البكاوريا المنوفية مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتابع انتظام العمل بالتعريفة الجديدة ومستودعات الغاز

ضبط شخص بتهمة التنقيب عن الآثار في المنوفية

تعريفة الركوب الجديدة في المنوفية بعد تحريك أسعار البنزين

سيارة نصف نقل تنهي حياة طفل بأشمون في المنوفية

مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالمنوفية

شقيق مدير إدارة الباجور التعليمية يكشف تفاصيل لقائه بمحافظ المنوفية

إحالة أوراق قاتلي زوجين داخل منزلهما بالمنوفية للمفتي

شقيق مدير إدارة الباجور التعليمية: سنطالب بشهادة وكيل المديرية

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

بعد مشادة بين سكرتير ونائب محافظ سوهاج، التنمية المحلية تكشف كيف يتم اختيار القيادات

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم السبت

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية