تعليم المنوفية تناقش نظام البكالوريا

عقد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، صباح اليوم السبت، اجتماعًا موسعا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، يأتى ذلك في ضوء لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء الاجتماع بحضور طارق سعد، وكيل المديرية، وثريا منصور، مدير عام التعليم العام، والدكتور خالد الأشهب مدير عام التعليم الفني بالمديرية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بسير العملية التعليمية.

قراءة الفاتحة على روح مدير إدارة الباجور

استهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الزميل الراحل أسامة البسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية، تغمده الله بواسع رحمته.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات سير العملية التعليمية خلال الفترة القادمة من الفصل الدراسي الثاني، مع التشديد على تكثيف المتابعات الميدانية لجميع مدارس المحافظة، ورفع درجة الاستعدادات الأولية لأعمال امتحانات نهاية العام.

مناقشة نظام البكاوريا

كما تم فتح باب النقاش حول نظام البكالوريا وإجراء استبيان لآراء القيادات التعليمية حوله، إضافة إلى بحث مقترحات الوزارة بشأن تشجير المدارس بأشجار مثمرة، وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وصلاحية مرافق المدارس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة اليومية المكثفة وزيادة عدد المدارس المشمولة بالمتابعات، مع التأكيد على التزام المدارس بالانضباط والحضور الكامل للطلاب والمعلمين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المديرية لدعم استقرار وانتظام العملية التعليمية بمحافظة المنوفية، ورفع كفاءتها لتحقيق أعلى معايير الجودة والانضباط.

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