وزير الاستثمار يلتقي رئيس شركة يازاكي اليابانية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع ياماموتو نوبويوكي - رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم استعراض مشروع الشركة في مصر.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان

أكد الوزير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، وأشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين.

وأشار «الخطيب» إلى استعداد الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية للاستثمار والتوسع في السوق المصري مؤكدا أن الشركات اليابانية لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في مجالات الصناعة والابتكار.

الحكومة المصرية تسعى إلى تنويع مصادر الاستثمار

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنويع مصادر الاستثمار، مع التركيز على جذب الاستثمارات اليابانية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية مشيرا إلى رغبة الحكومة المصرية في تعزيز التعاون المشترك وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات جديدة.

كما أشاد «الخطيب» بالدور الكبير الذي تلعبه اليابان في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجالات التعليم والتدريب الفني، حيث إن هذا التعاون يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للعمالة المصرية وتطوير المهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق.

وأشار الوزير إلى التقدم المحرز في العديد من المشروعات المشتركة بين مصر واليابان، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

ومن جانبه أشاد ياماموتو نوبويوكي - رئيس مجلس إدارة يازاكي أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط بالدور الفعال الذي تلعبه مصر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن شركته تدرس حاليًا فرصًا جديدة للاستثمار في السوق المصري.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الشركات المصرية في المستقبل، مؤكدًا أن اليابان ملتزمة بتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مصر، حيث إن هذا التعاون يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وبدوره اطلع المهندس أحمد بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الوزير على تطور أعمال الإنشاءات في أول مصنع ليازاكي بمحافظة الفيوم باستثمارات مباشرة تبلغ ٣٠ مليون يورو والذي يهدف إلى توفير ٣٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام ٢٠٢٧ حيث من المتوقع بدء الإنتاج في شهر أغسطس ٢٠٢٥.

حضر اللقاء يامادا مونينوري - رئيس مجلس الإدارة يازاكي أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط السابق و ياماموتو تاكاكى سكرتير أول سفارة اليابان في مصر والمهندس أحمد بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمهندس شريف الشال مدير إدارة العمليات بالشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.