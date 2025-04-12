السبت 12 أبريل 2025
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رئيس منطقة الإسكندرية يستقبل لجنة اختيار الوظائف الإشرافية بقطاع المعاهد

لجنة اختيار الوظائف
لجنة اختيار الوظائف الإشرافية

استقبل الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، اليوم السبت، لجنة اختيار الوظائف الإشرافية بقطاع المعاهد الأزهرية وعلى رأسها  الشيخ عوض الله الأمير وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الخدمات والمناطق بمركز الخدمة والنشاط بميامي.

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 ورحب رئيس الإدارة المركزية بأعضاء اللجنة ووجه بتوفير كافة السبل لتيسير أعمال اللجنة خلال فترة وجودها بمنطقة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن اللجنة سوف تستقبل المرشحين لبعض الوظائف الإشرافية من مناطق مطروح والبحيرة والإسكندرية وفق جدول زمني معلن مسبقا لدى المناطق الأزهرية الثلاث، وتهدف اللجنة إلى اختيار العناصر التي تتوافر فيها الشروط للقيام بوظائفها الإشرافية التي تسند إليها.

وكان قد افتتح الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية،  المعرض السنوي للتربية الفنية والاقتصاد المنزلي، والذي أُقيم بمعهد بنين سموحة النموذجي الإعدادي الثانوي، بمشاركة واسعة من مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المنطقة.

وصرحت منال الصاوي موجه عام التربية الفنية أن المعرض ضم  مجموعة متميزة من الأعمال الفنية التي تنوعت في موضوعاتها وتقنياتها، حيث جسدت الأعمال مراحل متعددة من الحضارة المصرية، بدءًا من الفن المصري القديم الذي عبّر عن عراقة الحضارة الفرعونية، مرورًا بالفن الإسلامي بأشكاله المختلفة، ووصولًا إلى لوحات تحاكي القاهرة القديمة والحياة اليومية بها، والحرف والمهن اليدوية الشعبية.

كما ذكرت "الصاوي" أن المعرض اشتمل  على أعمال مستوحاة من الفنون الأفريقية، بألوانها الزاهية وخصائصها الثقافية الفريدة، إضافة إلى لوحات حديثة تمزج بين الفن المعاصر والخط العربي في علاقات تشكيلية مبتكرة تعكس عمق الحس الفني لدى المعلمين والطلاب.

ومن حيث الخامات والتقنيات، أبدع الطلاب باستخدام الرسم الزيتي، وتقنيات متعددة في الخشب كالحرق والتجسيم، إلى جانب الكولاج، والفوم، والمعادن، والطباعة اليدوية، والاستنسل، والمرايات، والجلود، والعجائن، والجبس، والتشكيل بالخيوط والمسامير. كما أظهر المعرض استخدامًا ذكيًا لخامات البيئة وإعادة تدويرها في أعمال فنية عالية القيمة.

وشهد جناح الاقتصاد المنزلي عرضًا فنيًا متقنًا من تنفيذ معلمات المادة، تضمن أعمالًا يدوية باستخدام الخيوط، الأقمشة، التطريز، شرائط الستان، الجلود، والأنوال، والتي خرجت في هيئة لوحات ومعلقات وشنط مزينة بأساليب مبتكرة.
 وقد رافق  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة،  الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوي وعدد من قيادات المنطقة بإدارتها المختلفة

وأكد "أبو خزيمة" خلال جولته بالمعرض أهمية هذه الفعاليات في تنمية المهارات الإبداعية لدى المعلمين والطلاب، ودعم المناهج الدراسية من خلال التطبيق العملي. كما أشاد بالدور الذي تلعبه تلك المعارض في تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلبة، واكتشاف ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية محفزة تدمج بين التعليم والفن والابتكار.

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المنطقة الأزهرية الاسكندرية الازهرية الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة لمنطقة الإسكندرية المعاهد الأزهرية والبحيرة

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