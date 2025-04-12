السبت 12 أبريل 2025
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وحدة القسطرة التداخلية بالمنصورة الجامعي تبث عملية علاجية نادرة أمام 800 طبيب

جانب من الجراحة،
جانب من الجراحة، فيتو

شهدت وحدة القسطرة التداخلية بمستشفى المنصورة الجامعي إنجازًا طبيًا جديدًا، تمثل في بث مباشر لعملية قسطرة مخية علاجية لسيدة تبلغ من العمر 33 عامًا، وذلك أمام أكثر من 800 طبيب من مختلف أنحاء العالم، في تجربة فريدة هي الثانية من نوعها التي تنفذها مستشفيات جامعة المنصورة، بعد نجاح التجربة الأولى في العام الماضي.
 

وأُجريت العملية تحت إشراف فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور وسام فتحي، الأستاذ المساعد في قسم المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وبمشاركة كل من الدكتور أشرف عبد المنعم عز الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب ورئيس مجموعة الأوعية الدموية المخية، والدكتورة مها بلال، رئيس قسم الأشعة، بالإضافة إلى طاقم التمريض والفنيين بوحدة القسطرة. 

وجاءت هذه التجربة بدعم ورعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الذين أكدوا أهمية هذا الحدث كعلامة مضيئة في سجل تطور القطاع الطبي الجامعي، ودليل حي على مستوى الخبرات والكفاءات المصرية.

وأكد الفريق الطبي أن العملية تمت بنجاح، وشكلت تجربة تعليمية وتدريبية رائدة للأطباء الحضور، حيث جرى خلالها عرض تفصيلي حي للإجراء الطبي، وشرح الخطوات الدقيقة في التعامل مع الحالات المعقدة من أمراض الأوعية الدموية المخية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور وسام فتحي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، موجهًا الشكر لكافة أفراد الفريق المشارك، ولكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة من داخل رحاب مستشفيات جامعة المنصورة. 

وقال: "ما تحقق هو دليل قاطع على أن لدينا الكفاءات والقدرات التي تؤهلنا لصناعة الفارق ومنافسة أرقى المؤسسات الطبية عالميًا".

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