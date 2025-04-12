السبت 12 أبريل 2025
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اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب بمؤشر البورصة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي

مؤشرات الذهب
مؤشرات الذهب

مؤشر الذهب، ارتفع مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بشكل كبير بختام حركة التداولات بالأسبوع المنتهى على موقع البورصة المصرية بنحو 100 جنيه، ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالى 5230 جنيها للبيع. 

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية 

  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 5230 جنيهًا للعرض. 
  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 5130 جنيهًا للطلب.  

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا

 

إعلان ترامب تعليقا فوريا لمدة 90 يوما

 ويأتي الارتفاع بالمؤشرات عالميا فى أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا فوريا لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية على العديد من الشركاء التجاريين، حيث أعلن ترامب تعليقا مؤقتا لمدة 90 يوما لكثير من الرسوم الجمركية الجديدة، إلا أنه رفع الرسوم على الصين إلى 125% بأثر فوري من 104% التي أُعلن عنها قبل ذلك ودخلت حيز التنفيذ في وقت سابق. 

وجاء تعليق الرسوم الجمركية المضادة على عشرات الدول بعد أقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ، ومع ذلك، أبقى البيت الأبيض على 10 % من الرسوم الجمركية الشاملة على جميع الواردات الأمريكية تقريبا.


الطلب على الذهب كملاذ آمن

 ومع تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية وعودة المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، شهدت الأسواق المالية إقبالًا كبيرًا على الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع سعره بنسبة 15.8% منذ بداية العام الجاري.  

وتزايدت المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، والتي ساهمت في رفع توقعات التضخم ودعم أسعار الذهب

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  1. يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  2. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  3. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  4. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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