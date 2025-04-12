السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإدارية العليا: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة الإدارية في التصدي للمخالفات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 أرست أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأً جديدًا بأن “ استنفاد النيابة الإدارية لولايتها وغل يدها في المخالفات، لا يتأتى بمجرد أن تُبلـغ النيابـة الإدارية الجهـة الإدارية بنتائـج التحقيقات التي تُجريها، وأن ذلك يتوقف على تصرف الجهة الإدارية في نتائج التحقيقات تصرفًا نهائيًا”.

للنيابة الإدارية الحق في التصرف في الدعوى 

فإذا كانت الأوراق ما زالت في حوزة الجهة الإدارية ولم تتصرف فيها ــ فإن للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من حفظ الأوراق ــ ولها أن تتصدى بالفحص والتحقيق فيما يطرح أمامها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها عند التصرف في أول الأمر ــ على ضوء ما يُقدم لها من اعتراضات من ذوي الشأن على نتيجة التحقيق ــ ما دام ذلك كله سابقًا على قرار الجهة الإدارية بالتصرف في نتيجة التحقيق.

 

وانتهت المحكمة، إلى أن عدول النيابة الإدارية عن قرارها بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على المُخالف رهن بتوافر شروط وهي أن تكون ثمة اعتراضات على نتيجة التحقيق من ذوي الشأن، وأن يُقدم المعترض أوراقًا أو مستندات منتجة في الموضوع ولم تكن تحت بصر النيابة الإدارية، عندما أصدرت قرارها، وألا تكون الجهة الإدارية قد تصرفت في نتائج تحقيقات النيابة الإدارية تصرفًا نهائيًا بإصدار قرارها.

 

عدول النيابة الإدارية عن قرارها

 فإذا لم تتوافر شروط عدول النيابة الإدارية عن قرارها فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بإصدار قرارها بطلب توقيع الجزاء ــ ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع في قرارها ــ ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية ".

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق. عليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة القضاء الإدارى المحكمة الإدارية العليا أعضاء المحكمة الإدارية العليا أخبار المحاكمات

مواد متعلقة

افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية (صور)

مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم السبت 12 أبريل 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 12 أبريل 2025

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن عين شمس غدا

ساويرس يكشف الحل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة في مصر

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

الحصبة تتفشى في أمريكا، تسجيل 700 إصابة بـ 6 ولايات

بعيدًا عن السياسة، البيت الأبيض يتحول إلى مسرح لأحداث غريبة، شاهد ما حدث

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

مفاجأة فى سعر طن الأرز اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم السبت

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

موسم الحج 2025، تعرف على أشهر الحج وكيفية أداء مناسكه

«لكم فيها منافع إلى أجل مسمى»، الشعراوي يوضح منافع شعيرة الذبح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية