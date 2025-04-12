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رياضة

شيكابالا ينعي «إبراهيم شيكا» لاعب الزمالك السابق

شيكابالا
شيكابالا

 نعى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وفاة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، بعد وفاته اليوم عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وكتب شيكابالا عبر حسابه: “ البقاء لله في وفاة. إبراهيم شيكا.. نعزي أنفسنا ونعزي أسرته الكريمة وكل من عرفه وأحبه.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعله من أهل الجنة، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان”

 كما نعى نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي، وفاة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، بعد وفاته اليوم عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وكتب الزمالك عبر حسابه: “ نادي الزمالك ينعى إبراهيم شيكا لاعب الفريق السابق”

يذكر أن شيكا قد تم تشخيصه بمرض سرطان المستقيم منذ عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج، ولكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه لتعلن شقيقته وفاته.

 

وكان شيكا قد أصيب بـسرطان المستقيم قبل عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج المكثف، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا كبيرًا مؤخرًا، ورغم المحاولات الطبية لإنقاذه، لم يتمكن من تجاوز الأزمة الصحية، ليرحل عن عالمنا اليوم، ويترك حزنًا كبيرًا في قلوب محبيه وزملائه.

 

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم، بحضور عدد كبير من لاعبي الزمالك السابقين، ومسئولي النادي، إضافة إلى أفراد أسرته ومحبيه الذين حرصوا على دعمه في أيامه الأخيرة.

 

برحيل شيكا، خسر الوسط الرياضي شابًا واعدًا كان يمكن له أن يصنع مسيرة لامعة لولا القدر الذي اختطفه في ريعان شبابه، ويأمل محبوه أن يكون ما عاناه في مرضه شفيعًا له، داعين الله أن يتغمده برحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان على هذا الفقدان الأليم.

لقد رحل شيكا عن الملاعب، لكن ذكراه ستظل باقية في قلوب محبيه، وكل من تابع مشواره القصير المليء بالعطاء والوجع، في قصة إنسانية صادقة تذكرنا دومًا بضعف الإنسان وقوة الأمل حتى اللحظة الأخيرة.

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