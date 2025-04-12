فصل التيار الكهربي عن 7 مناطق بمدينة نجع حمادي في قنا

​​​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، أنه نظرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية لكهرباء شمال المدينة، سوف يتم فصل التيار الكهربى صباح غد الأحد، الموافق 13-4-2025 من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا.

مناطق قطع التيار بقنا

وسيشمل القطع المناطق التالية: منطقة بين المحطات،منطقة الجوازات، منطقة التليفزيون، منطقة عمارة الأوقاف، منطقة شرطة المسطحات، منطقة شارع الرهبات، منطقة مركز شرطة نجع حمادى.



لذا لزم التنويه والتنبيه للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق لتوفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع على أن يعود التيار عقب انتهاء الإصلاح الدوري.

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