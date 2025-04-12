وصول طاقم حكام مباراة بيراميدز والأهلي إلى القاهرة

وصل إلى القاهرة مساء أمس طاقم الحكام الهولندي الذى سيدير مباراة بيراميدز والأهلي، المقرر إقامتها في السابعة مساء باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية، في المجموعة الأولى بدوري القسم الأول.

الطاقم يضم داني ماكلي حكما للساحة، ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.



كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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