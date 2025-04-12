تحديد موعد نهائى سيدات الزمالك والأهلي في بطولة إفريقيا لكرة الطائرة

تلقى نادي الزمالك، إخطارًا من اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة الطائرة "سيدات"، بموعد مواجهة الأهلي، في نهائي بطولة إفريقيا التي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري.



ومن المقرر، أن تقام مواجهة الزمالك والأهلي، غدًا الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل الزمالك لنهائي بطولة أفريقيا، بعد فوزه على الأنابيب الكيني بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة.

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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