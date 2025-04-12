السبت 12 أبريل 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات مدينة العلمين الجديدة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من المشروعات في مدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولى الوزارة.

 وفور وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات العمرانية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دفع معدلات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وإنجاز المشروعات؛ نظرًا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها العلمين الجديدة؛ باعتبارها تمثل نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

 وأكد رئيس الوزراء أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت تتميز بخارطة متنوعة من المشروعات السياحية، والعمرانية بمختلف مستويات الإسكان، والتجارية، والثقافية، والتعليمية، إلى جانب الخدمات المختلفة، وذلك وفق رؤية تنموية تستهدف جعلها مدينة للمستقبل.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جولة اليوم ستبدأ باجتماع موسع لاستعراض موقف تنفيذ مختلف المشروعات بالمدينة والساحل الشمالي الغربي، يعقبه جولة لتفقد جانب من المشروعات الجارية، للوقوف على معدلات التنفيذ والتشغيل، لافتًا إلى أن هذه البقعة الفريدة تحظى باهتمام كبير وسعي دؤوب لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الواعدة التي تؤهلها لجذب الاستثمارات واستقطاب الأنشطة والزائرين على مدار العام، تحقيقا لرؤية الدولة المصرية في هذا الشأن.

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