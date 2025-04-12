مراسم استقبال رسمية للرئيس الإندونيسي بالقاهرة، السيسي وسوبيانتو يستعرضان حرس الشرف

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث يتباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يتناولان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لضيف مصر، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين فضلا عن استعراض حرس الشرف.

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