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ثقافة وفنون

HBO تنشر الجدول الزمني لعرض حلقات الموسم الثاني من THE LAST OF US

The Last of Us، فيتو
The Last of Us، فيتو

The Last of Us، نشرت شبكة قنوات HBO، الجدول الزمني لعرض حلقات الموسم الثاني من THE LAST OF US، والمقرر بدء عرضه غدا 13 أبريل، ويتكون من 7 حلقات.

وجاء الجدول الزمني لمسلسل  The Last Of Us كالتالي:ـ
• Episode 1: Sunday, April 13
• Episode 2: Sunday, April 20 (Easter)
• Episode 3: Sunday, April 27
• Episode 4: Sunday, May 4
• Episode 5: Sunday, May 11
• Episode 6: Sunday, May 18
• Episode 7: Sunday, May 25 (FINALE)

وأعلنت شبكة HBO، رسميا تجديد مسلسلها الناجح The Last Of Us، لموسم ثالث، وذلك قبل أيام من عرض الموسم الثاني، والمقرر عرض أولى حلقاته بتاريخ13 أبريل الجاري.

حصل الموسم الثاني لمسلسل The Last of Us"، على تقييم 92%، بموقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes، وذلك قبل أيام من بدء عرضه رسميا على شبكة قنوات HBO.

موعد عرض الموسم الثاني من The Last of Us

أعلنت شبكة قنوات HBO، رسميًا، عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us.

 

 

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وكشفت أن الموسم الثاني سيبدأ عرضه في 13 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن الموسم الثاني من المسلسل سيتكون من 7 حلقات فقط.

 كما أعلن  الممثل، بيدرو باسكال، عن انتهائه من تصوير، جميع مشاهده في الموسم الثاني من The Last Of Us.

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وأكد باسكال، في تصريحات صحفية، أن الموسم الثاني من The Last Of Us، يحمل مفاجآت كثيرة، وأحداثا مشوقة لن يتوقعها المشاهد.

مسلسل The Last of Us

 تدور أحداث مسلسل The Last of Us، في عام 2023، تحديدًا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء يحول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر، ويركز مسلسل The Last of Us على شخصية جويل، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليف جويل بمهمة تهريب فتاة تُسمى إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، حيث يخوض جويل عددًا من المغامرات الخطيرة أثناء تهريبه لإيلي.

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The Last of Us مسلسل The Last of Us الموسم الثاني The Last Of Us

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الموسم الثاني لـ The Last of Us" يحصل على تقييم 92% بموقع Rotten Tomatoes

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