الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي أرسلت، مساء أمس، خطابًا رسميًا إلى أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك على خلفية غيابه المتكرر عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة دون الحصول على إذن مسبق.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك قررت إرسال إخطار رسمي يومي للاعب، حال استمرار غيابه، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق اللائحة المالية على زيزو، وخصم المستحقات المالية المحددة عن كل يوم يتخلف فيه عن الحضور وفقًا للائحة المعمول بها داخل النادي.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك متمسكة بتطبيق اللوائح بحزم، مؤكدة أن الانضباط هو أساس العمل في الفريق خلال الفترة الحالية، خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

يأتي ذلك وسط حالة من الغموض حول موقف اللاعب، حيث لم يصدر أي تعليق رسمي منه أو من وكيله حتى الآن، فيما تؤكد الإدارة أنها ستستمر في التعامل مع الملف وفقًا للوائح والقوانين دون أي تهاون.

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