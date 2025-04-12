انطلاق ماراثون من أجل التعليم المتميز بالجامعة البريطانية في مصر

أقيم ماراثون من أجل التعليم المتميز “Run For Quality Education” بالجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ماراثون من أجل التعليم المتميز “Run For Quality Education” بالجامعة البريطانية في مصر

وجاء الماراثون بالتعاون بين الجامعة البريطانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر(UNDP)، وتحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في القاهرة، وبشراكة إستراتيجية مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وكايرو رانرز.

شارك بالماراثون أكثر من 12,000 من مختلف الأعمار من 4 - 70 سنة برسالة واحدة: (تعليم عالي الجودة للجميع).

كما قام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بتنظيم معرض خاص لعرض مشاريع الطلاب الفائزين في (برنامج GenZ تحدي الجامعات)، تحت شعار "Education Expo advanced".

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