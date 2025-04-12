9 نصائح من الكهرباء للحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عده نصائح للمواطنين للحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية وعدم تلفها.

نصائح الكهرباء للحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية

وتضمنت النصائح التي قدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين كالتالي:

مراجعة التركيبات الكهربائية والتفتيش عليها وصيانتها دوريا حتى تطمئن لسلامتها

التأكد من جودة التلامس عند إستخدام مشترك، وملاحظة علامات زيادة الحرارة في المشترك، كما يجب ألا تزيد أحمال المشترك عن المسموح به.

استخدم أجهزة الوقاية المناسبة لتمنع حدوث حرائق أو صدمات كهربائية.

تركيب الأجهزة الكهربائية يجب أن يتم بمعرفة متخصص، كما يجب أن تكون جميع التركيبات داخل الحائط وليس خارجه.

عدم استخدام مشتركات أو زيادة في أطوال التوصيلات إلا إذا كانت معتمدة ومطابقة للمواصفات.

عم القيام بإصلاح أو تركيب أي أجهزة كهربائية بنفسك إلا إذا كنت مؤهلًا لذلك وتم تدريبك عليه.

عدم لمس أو قطع التوصيل النحاسية المركبة في أي مقبس لأي جهاز باليد مطلقا.

عدم استخدام الأجهزة الكهربائية المتنقلة داخل الحمام.

عدم استخدام أجهزة معيبة أو بها خلل.

خطة الحكومة لمنع تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصول الصيف

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كشف حقيقة استمرار الحكومة في خطة تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف المقبل.

وأكد مدبولي أن خطة الحكومة هي عدم العودة لتخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى، بالرغم من وجود تبعات مالية على الدولة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حجم تبعات مالية لتخطى مرحلة الصيف دون إنقطاع الكهرباء.

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