السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

احذر الغرامة، عقوبة تغيير مواصفات دار الحضانة دون ترخيص بقانون الطفل

الأطفال، فيتو
الأطفال، فيتو

شدد قانون الطفل على عقوبة كل من أدار دارًا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

ووفقا للمادة 44 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3 من المادة (34) من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتًا لحين الفصل فى الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به.


أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي
 

ووفق المادة 29، يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة.

وعلى المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقًا لحكم المادة (27) من هذا القانون.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.

 

أولوية الحفاظ على حياة الطفل
 

وحسب المادة 7 مكرر (ب)، تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.


حقوق الطفل في القانون
 

وحسب المادة 3، يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:

 

(أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

 

(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.

 

(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.

 

وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطاقة الصحية التدابير الوقائية التعليم قبل الجامعي حالات الطوارئ جرائم الحرب حقوق الطفل فى القانون حقوق الطفل حق الطفل مديرية الشئون الاجتماعية

الأكثر قراءة

نهاية مأساوية لـ 3 موظفين، سيارة أودت بحياتهم على طريق السويس

تسبب في كسر ساقه، لاعب فاركو يدخل في نوبة بكاء ويعتذر للقندوسي

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة صادمة عن دعم السولار والبوتاجاز (فيديو)

إجراء جديد من عامل الدليفري ضد هبة قطب في واقعة إتلاف الأوردر

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

إصابة قوية لأحمد قندوسي في مباراة سيراميكا مع فاركو

كولر يكشف سبب تغيير بن شرقي أمام بيراميدز ويؤكد: سنقاتل على الدوري

الأهلي يخطف تعادلا مثيرا من بيراميدز في الدقيقة الأخيرة بالمباراة (صور)

منوعات

المزيد

من سوهاج إلى شبرا، بخيت وأبو العز 30 عامًا من صناعة البهجة في موسم بيع السعف (فيديو وصور)

إقبال ضعيف على السعف في محيط الكنائس بشبرا مصر (صور)

استئصال كلية خنزير من جسد مريضة بعد 4 أشهر من زراعتها

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

تعرف على أسعار زيت الطعام مساء اليوم السبت 12- 04- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله ؟، الأزهر للفتوى يجيب

الحج 2025، تعرف على بيان فرضية الركن الخامس للإسلام وأهم مقاصده

«يعلم السر وأخفى»، الشعراوي يوضح مظاهر علم الله بالظاهر والباطن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية