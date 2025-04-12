مواجهة قوية لـ مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس اليوم.. جوارديولا يطمح للعودة للمربع الذهبي بالبريميرليج.. الآمال معلقة على تألق مرموش.. وتاريخ المواجهات يمنح الأفضلية للسماوي

يستعد فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، لخوض مواجهة قوية أمام ضيفه كريستال بالاس، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، على أرضية ملعب “الاتحاد”، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

رغبة في استعادة الانتصارات

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يسعى بكل قوة لاستعادة نغمة الانتصارات، وذلك بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل السلبي مع غريمه مانشستر يونايتد على ملعب “أولد ترافورد”.

ويأمل المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن يتمكن فريقه من استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق النقاط الثلاث، والتي من شأنها أن تعيده إلى المربع الذهبي، في ظل سعيه الحثيث لضمان أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، جمعها من الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 7، مقابل الخسارة في 9 مواجهات، وهو مركز لا يليق بطموحات حامل لقب الدوري في المواسم الأخيرة.

ويدرك جوارديولا أن أي تعثر جديد قد يُصعّب من مهمة الفريق في إنهاء الموسم داخل الأربعة الكبار، مما يجعل المباراة أمام كريستال بالاس ذات أهمية مضاعفة.

في المقابل: كريستال بالاس يطمح للثبات

أما كريستال بالاس، الذي يقدم موسمًا متوازنًا إلى حد بعيد، فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب الاتحاد تعزز موقعه في وسط الجدول.

ويحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة، حققها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 10، بينما خسر في 9 مناسبات.

ويطمح المدرب فينيسنت كومباني ولاعبوه إلى مواصلة الأداء المستقر، وربما خطف نقطة أو أكثر من أرض أحد عمالقة الدوري.

تاريخ المواجهات: الأفضلية للسماوي

عند النظر إلى تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، فإن الأرقام تميل بوضوح لصالح مانشستر سيتي، ووفقًا لبيانات موقع “ترانسفير ماركت” الشهير، فقد تواجه الفريقان في 65 مباراة سابقة، فاز خلالها السيتي في 32 مباراة، مقابل 16 فوزًا لكريستال بالاس، بينما انتهت 17 مواجهة بالتعادل.

وأحرز لاعبو مانشستر سيتي في هذه المباريات 111 هدفًا، فيما تلقت شباكهم 66 هدفًا، مما يعكس تفوقًا واضحًا في الأداء الهجومي والدفاعي على مدار السنوات.

عمر مرموش… نجم يتألق بثبات

من بين أبرز نجوم السيتي هذا الموسم يبرز اسم نجم المنتخب المصري المتألق عمر مرموش الذي انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومنذ قدومه أثبت مرموش نفسه كإضافة حقيقية لهجوم الفريق السماوي.

شارك مرموش في 9 مباريات حتى الآن في الدوري الإنجليزي، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، كما شارك في إجمالي 12 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، مسجلًا 6 أهداف.

ويُعد ملعب “الاتحاد” بمثابة أرض السعد للنجم المصري، حيث جاءت جميع أهدافه الخمسة في البريميرليج على هذا الملعب، وكان آخرها أمام ليستر سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

رقم مميز في تاريخ السيتي

ووفقًا لشبكة «سكواكا» المتخصصة في الإحصائيات، أصبح مرموش رابع لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل أول خمسة أهداف له في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فريقه، بعد كل من باولو وانشوب، رحيم ستيرلينج، وفيل فودين، وهو إنجاز يعكس سرعة تأقلم اللاعب مع أجواء الدوري الإنجليزي ومتطلبات اللعب تحت قيادة جوارديولا.

تطلعات المرحلة المقبلة

تتجه الأنظار في مباراة السبت نحو الفرعون المصري عمر مرموش مجددًا، في ظل التوقعات بأن يواصل تألقه ويُسهم في قيادة فريقه نحو الفوز.

ويُعول عليه جمهور مانشستر سيتي كثيرًا في ظل غياب بعض العناصر المؤثرة أو تراجع مستوى بعض النجوم.

وفي حال تمكن مانشستر سيتي من الفوز على كريستال بالاس، فسيكون قد قطع خطوة جديدة نحو هدفه الرئيسي هذا الموسم، وهو ضمان مقعد أوروبي، بينما سيمنح هذا الانتصار مزيدًا من الثقة للنجم المصري الذي يُعد أحد أبرز الصفقات الشتوية في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

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