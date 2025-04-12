السبت 12 أبريل 2025
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عقارات

طرح كراسات شروط حجز 35 ألف شقة بالمدن الجديدة والمحافظات الثلاثاء

شقق
شقق

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى بإجمالي ٣٥۰۸۸ وحدة ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان اعتبارا من الثلاثاء المقبل ٢٠٢٥/٤/١٥. 

وأشار وزير الإسكان إلى أن طرح نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.


وأوضح المهندس شريف الشربينى،  أنه سيتم طرح  (٢٦١٢٥٣) وحدة سكنية من خلال  الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، على ٥ مراحل المرحلة الأولى  (٣٥۰۸۸) وحدة سكنية في ٢٠٢٥/٤/١٥، والمرحلة الثانية  (٥٩٥١٠) وحدات سكنية في ٢٠٢٥/٧/١٥، والمرحلة الثالثة  (٥٩٦٨٧) وحدة سكنية في ٢٠٢٥/١٠/١٥، والمرحلة الرابعة  (٥٨٣١٢) وحدة سكنية في ٢٠٢٦/١/١٥، والمرحلة الخامسة  (٤٨٦٥٦) وحدة سكنية في ٢٠٢٦/٤/١٥.

وأكد وزير الإسكان، أن الطرح يأتي أيضا في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية، مؤكدًا سعي الوزارة فيما يخص ملفات عملها لتحسين مستوى المعيشة لمختلف المواطنين، لضمان حياة كريمة.

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