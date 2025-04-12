تعرف على موعد بداية تشغيل مشروع الربط الكهربائي "المصري - السعودي" وأهدافه

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطواتها للانتهاء من مد وتشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والذي سيربط أكبر شبكتين للكهرباء في الوطن العربي مع بعضهما البعض، ذلك ضمن خطوات الدولة المصرية لتأمين الكهرباء لصيف 2025، وذلك في ظل تأكيدات الحكومة بعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي خلال شهر مايو المقبل بقدرة 1500 ميجاوات، علي أن يتم تشغيل المرحلة الثانية من المشروع خلال شهر نوفمبر من نفس العام بقدرة 1500 ميجاوات ليصل إجمالي القدرات التشغيلية للمشروع إلى 3000 ميجاوات، وذلك بإجمالي استثمارات 1.8 مليار دولار.

محطات مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

ويتكون المشروع من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة المنورة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.

خطة وزارة الكهرباء لعدم اللجوء لتطبيق تخفيف الأحمال في صيف 2025

وتستهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، إضافة 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المخطط أن يتم تشغيلها قبل فصل الصيف المقبل لتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال وتخفيف الاعتماد علي مصادر الطاقة التقليدية وتقليل استيراد الدولة للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت.

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