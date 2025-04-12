عثر الأهالي في حي أبو هلال بجنوب مدينة المنيا على جثة شاب في حالة تعفن ملقاة داخل منزله، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا، حيث تشير التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

العثور على جثة شاب متعفنة داخل منزله في حي أبو هلال بالمنيا

كانت الأجهزة الأمنية في المنيا قد تلقت بلاغًا من الأهالي عبر غرفة العمليات، يفيد بالعثور على الجثة بحي مكة في منطقة أبو هلال، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق تحت إشراف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا

وتواصل الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا جهودها المكثفة لكشف ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة.

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