على قيد الحياة، العثور على رضيع داخل مقبرة في أبو تشت بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع عدد من أهالي مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، على طفل رضيع يبلغ من العمر نحو 6 أشهر، ملقى داخل إحدى المقابر، وهو على قيد الحياة.

نقله الأهالي للمستشفى لتلقي العلاج بقنا

وكان الأهالي قد لاحظوا وجود صوت بكاء خافت صادر من داخل إحدى المقابر التابعة لمركز أبوتشت، وعلى الفور أبلغوا الجهات الأمنية، التي انتقلت إلى موقع البلاغ.

وبفحص المكان، تبين وجود رضيع ملفوف في قطعة قماش داخل المقبرة، وتم إخراجه وهو على قيد الحياة، رغم حالته الصحية التي بدت غير مستقرة بسبب البقاء في العراء.

وقام رجال الشرطة بنقل الطفل إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها لكشف ملابسات الحادث وهوية من ترك الرضيع داخل المقابر.

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