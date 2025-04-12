يحيى علاء يتألق بأغنيته الشهيرة "أنا السكران" في فاميلي بارك (فيديو)

أحيا المطرب يحيي علاء حفل غنائي في بفاميلي بارك في مدينة الرحاب وسط حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

حفل يحيى علاء في فاميلي بارك

وتألق يحيى علاء خلال الحفل بباقة كبيرة من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حيث إنه قدم أغنية “أنا السكران” بشكل مختلف على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكان قد تحدث المطرب الشاب يحيى علاء عن مسيرته الفنية ونجاحاته المتتالية في عالم الغناء.

وأوضح يحيى أن بداية نجاحه جاءت من خلال أغنيته "أنا السكران"، التي حققت نجاحًا ملحوظًا على موقع يوتيوب وحظيت بإعجاب الجمهور واستمرت في تصدر قوائم الأغاني لفترة طويلة.

وأضاف: "منذ ذلك الحين، قمت بإصدار عدة أغانٍ أخرى أثرت في نفوس الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا". ومن بين هذه الأغاني أغنية "جوايا حاجة" وأغنية "غصن بان" التي حققت أكثر من 32 مليون مشاهدة على يوتيوب، مُؤكدًا على التفاعل الكبير الذي حظيت به هذه الأغاني من قبل الجمهور.

وحول أزمة أغنية "أهنيكِ"، كشف المطرب يحيي علاء عن الخلاف الذي نشب بينه وبين الشاعر الغنائي محمود عليان بسبب هذه الأغنية.

وأوضح يحيى في تصريحاته أن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا بفضل الله أولًا، وثانيًا بفضل دعم الجمهور الواسع له، مُضيفًا: "الخلاف الذي نشب بيني وبين الشاعر محمود عليان كان بسبب البداية الأولى للأغنية، حيث كانت السطور الأولى من وحي خياله وليست كلمات الأغنية بالكامل".

وتابع يحيى: "تم تسوية هذا الخلاف بمنتهى البساطة، وأكدت العلاقة بيننا على أنها علاقة فنية واحترافية، وأننا نحترم ونقدر بعضنا كما كنا دائمًا"

وأكد يحيى علاء أن صنع الأغنية مرهق بالنسبة إليه، لأنه هو المنفذ الوحيد لأغانيه من حيث الكلمات والألحان والتوزيع مشيرا: "بالطبع مرهق للغاية لأن فكرة الأغنية نفسها صعب بالنسبة لي خصوصًا أنني أقوم بتنفيذها بالكامل سواء من كلمات أو تلحين وأعمل عليها وقتًا طويلًا حتى أصل لفكرة تنال إعجاب الجمهور وأكون قدمت شيئًا مختلفًا.

يحيى علاء وتامر حسني

وتحدث يحيى علاء عن كواليس مقابلته مع تامر حسني بعد إحيائهما حفلًا غنائيًّا واحد منذ فترة قصيرة قائلًا: “تامر حسني معروف دائما بتواضعه واحترامه ويمتلك شعبية كبيرة حول العالم وأنا أتخذه كمصدر تشجيع في مشواري الفني”.

وكشف يحيى علاء عن رأيه في أغاني المهرجانات التي أصبحت تحقق مشاهدات مرتفعة على موقع يوتيوب بينما أشار: "سبب تحقيق مشاهدات مرتفعة لأغاني المهرجانات أنها تحتوي على ألفاظ "نابية"، ونحن ليس لنا القدرة علي قولها ودائما الجمهور لديه فكرة "الممنوع مرغوب" وأعتقد هذا من ضمن أسباب نجاح المهرجانات ولكني أتمنى كل التوفيق والخير لمطربي المهرجانات.

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