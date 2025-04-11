متحدث حقوق الإنسان: الأمين العام السابق تقدم بالاستقالة بناء على رغبته

نفى عزت إبراهيم المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ما نشر بشأن إقالة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان من منصبه بسبب شكاوي من العاملين أو وجود تحقيقات بشأن مخالفات إدارية أو مالية.

ووجه المتحدث الرسمي الشكر للأمين العام السابق، بالنيابة عن قيادات المجلس والأعضاء والأمانة الفنية، عن جهوده في الفترة التي قضاها في منصبه.

وقال المتحدث الرسمي أن ما نشر علي بعض المواقع الإخبارية بشأن تكليف عضو بالمجلس بتسيير الأعمال بدلا من الأمين العام السابق قد جاء في أعقاب استقالة السفير فهمي فايد من منصبه، أمس الخميس، حيث حملت الاستقالة رغبة الأمين العام السابق في ترك منصبه طوعا "للتفرغ لأداء مهام اخرى فى هذا التوقيت".

وأشار المتحدث إلي أن السفير فهمي فايد قد قام بمهام عمله كأمين عام لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ولم يحدث أن تطرقت تحقيقات أو مطالبات من العاملين في المجلس إلي أية مخالفات شابت عمله طوال تلك الفترة.

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