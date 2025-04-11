حمادة هلال يعود إلى السينما بفيلم كوميدي

يعود الفنان حمادة هلال للسينما بعد غياب استمر أكثر من ثماني سنوات، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “شنطة حمزة”، الذي عرض عام 2017 وشاركه البطولة يسرا اللوزي وأحمد فتحي وسامية الطرابلسي.

فيلم حمادة هلال

وكشف صديق مقرب من حمادة هلال أنه قرر العودة للسينما من خلال فيلم كوميدي، والذي سوف يبدأ التحضير له خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يجتمع مع عدد من الأشخاص لوضع اللمسات النهائية على سيناريو الفيلم قبل البدء في تصويره.

وأضاف المصدر أن الفيلم سوف يعرض نهاية العام الجاري، كما أنه سوف يشارك في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل درامي، إلا أنه لم يستقر حتى الآن على فكرة تقديم جزء جديد من مسلسل المداح أو اختيار سيناريو آخر.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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