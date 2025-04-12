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حوادث

أمطرا شخصين بوابل من الرصاص، جنايات أسيوط تصدر حكمها اليوم على شقيقين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تصدر الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، حكمها على شقيقين، بتهمة قتل شخصين أخذا بثأر والدهما وشقيقهما، بعد إحالت أوراقهما لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

 

في الجلسة السابقة قررت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية ناحية قرية دوينة بمركز شرطة أبو تيج، ووفاة شخصين.


وبالانتقال والفحص تبين مقتل "جمال. م" ونجل شقيقه "عمرو. ا"، توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ع. ح. ع" وشقيقه "م. ح. ع"، وشخص آخر هارب.


وكشفت التحريات، قيام المتهمين بحمل الأسلحة النارية والتربص للمجني عليهما وسط الزراعات الخاصة بالمجني عليهما وما إن شاهدوهما أثناء مرورهما قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبهما مما أودى بحياتهما وذلك على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجني عليهما.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر لوالدهما وشقيقهما.

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