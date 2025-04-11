الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يستعيد نجم وسطه قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

ريال مدريد
ريال مدريد

أكمل لاعب وسط ريال مدريد، داني سيبايوس، اليوم الجمعة التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها في 26 فبراير الماضي.

عودة سيبايوس لريال مدريد 

ويغيب صاحب الـ26 عامًا منذ مواجهة ريال سوسييداد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في 26 فبراير  الماضي، بسبب إصابة عضلية في الساق اليسرى.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي بين اللاعب والجهاز الفني، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حول مسألة دخول قائمة مباراة ديبورتيفو ألافيس الأحد المقبل على ملعب (مينديزوروزا) ضمن الجولة الـ31 لـ"الليجا".

فيما تأكد غياب الثنائي أندريه لونين، وديفيد ألابا عن البعثة التي ستسافر إلى مدينة فيتوريا، حيث يخوضان تدريبات فردية للتعافي من بعض الآلام العضلية.
 

ويأمل الفريق "الملكي" في أن تكون مواجهة ألافيس بمثابة تصحيح المسار بعد خسارتين مريرتين أمام فالنسيا (1-2) في "الليجا"، ثم آرسنال الإنجليزي (0-3) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل "الميرينجي" المركز الثاني في الترتيب برصيد 63 نقطة، وبفارق 4 نقاط خلف الغريم التقليدي برشلونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإيطالي كارلو أنشيلوتي إصابة عضلية بورتيفو ألافيس برشلونة أنشيلوتي ريال مدريد ريال سوسييداد

مواد متعلقة

الاتحاد الإسباني يصدر قراره في أزمة مباراة برشلونة وأوساسونا

لاعب نوتينجهام بعد تجديد عقد صلاح: الجميع في ورطة

تعليق مفاجئ من جوارديولا على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

ليفربول ينافس ريال مدريد على ضم نجم منتخب إسبانيا

الأكثر قراءة

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

أزمة في بيراميدز بسبب تأشيرات السفر استعدادا لمباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال

الديب فريزر تحول إلى نعش، القصة الكاملة لمقتل جزار داخل محله بالهرم

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

علقة موت لرئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة في سوهاج

زيزو يكشف سبب غيابه عن مران الزمالك استعدادا لحرس الحدود بالدوري

تحذير شديد اللهجة من كولر للاعبي الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منوعات

المزيد

مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية عن حماية الأسرة المصرية من الثقافات الوافدة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاعتماد على الإنترنت كمرجع ديني؟ علي جمعة يوضح الفرق بين الدين والتدين

هل كل الأمم مكرت بأنبيائها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية