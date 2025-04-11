ريال مدريد يستعيد نجم وسطه قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

أكمل لاعب وسط ريال مدريد، داني سيبايوس، اليوم الجمعة التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها في 26 فبراير الماضي.

عودة سيبايوس لريال مدريد

ويغيب صاحب الـ26 عامًا منذ مواجهة ريال سوسييداد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في 26 فبراير الماضي، بسبب إصابة عضلية في الساق اليسرى.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي بين اللاعب والجهاز الفني، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حول مسألة دخول قائمة مباراة ديبورتيفو ألافيس الأحد المقبل على ملعب (مينديزوروزا) ضمن الجولة الـ31 لـ"الليجا".

فيما تأكد غياب الثنائي أندريه لونين، وديفيد ألابا عن البعثة التي ستسافر إلى مدينة فيتوريا، حيث يخوضان تدريبات فردية للتعافي من بعض الآلام العضلية.



ويأمل الفريق "الملكي" في أن تكون مواجهة ألافيس بمثابة تصحيح المسار بعد خسارتين مريرتين أمام فالنسيا (1-2) في "الليجا"، ثم آرسنال الإنجليزي (0-3) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل "الميرينجي" المركز الثاني في الترتيب برصيد 63 نقطة، وبفارق 4 نقاط خلف الغريم التقليدي برشلونة.

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