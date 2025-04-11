الجمعة 11 أبريل 2025
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من أمام مشرحة مستشفى قنا، أهالي طفلين سقط عليهما جدار المنزل في انتظار خروج الجثامين (فيديو)

من أمام مشرحة مستشفى
من أمام مشرحة مستشفى قنا، فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا من أمام مشرحة مستشفي قنا العام، حيث ينتظر أهالي ضحايا جدار سقط عليهما نتيجة شدة الرياح وتوفيا في الحال خروج الجثامين.

وقد لقي طفلان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر سقوط جدار من الطوب البلوك عليهما في قرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى قنا العام.

تفاصيل البلاغ بقنا 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع طفلين سقط عليهما حائط في قرية دندرة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع محمد.ع.ع، يبلغ من العمر 5 أعوام، ونجل عمه عبد الرحمن.ع.ع، يبلغ من العمر 5 أعوام، إثر سقوط جدار حائط عليهما في قرية دندرة حسب ما قاله أحد أفراد عائلتهما.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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