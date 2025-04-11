أول صور لـ المصابين في انهيار عقار "اللبان" فى الإسكندرية

شهدت منطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية انهيار عقار سكني، وجار البحث عن المفقودين من قاطنى العقار تحت الأنقاض

عدسة فيتو رصدت صورا للمصابين في انهيار العقار ، وسط انتشار مكثف من رجال الأمن والحماية المدنية.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ عن انهيار عقار بمنطقة اللبان وسط المحافظة، وجار البحث عن المفقودين من قاطنى العقار تحت الأنقاض.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة اللبان، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ. وتم وضع حواجز حديدية حول العقار

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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