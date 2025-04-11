الجمعة 11 أبريل 2025
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"بث مباشر" عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض عقار اللبان المنهار فى الإسكندرية

البحث عن مفقودين
البحث عن مفقودين تحت أنقاض عقار اللبان المنهار، فيتو

شهدت منطقة اللبان وسط  محافظة الإسكندرية انهيار عقار سكني وجاري البحث عن المفقودين من قاطنى العقار تحت الأنقاض.

 

فيتو  أجرت بثا مباشرا لرصد عمليات الانقاذ لسكان العقار المنكوب بمنطقة اللبان بمحافظة الإسكندرية وسط تواجد المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.

 

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ عن انهيار عقار بمنطقة اللبان وسط المحافظة وجاري البحث عن المفقودين من قاطنى العقار تحت الأنقاض. 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة اللبان وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ. وتم وضع حواجز حديدية حول العقار

 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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منطقة اللبان محافظة الإسكندرية الاسكندرية

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