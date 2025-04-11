الجمعة 11 أبريل 2025
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إنقاذ طفل ثالث من أسفل عقار اللبان المنهار بالإسكندرية

إنقاذ طفل ثالث من
إنقاذ طفل ثالث من أسفل عقار اللبان المنهار بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من إنقاذ طفل عمره 6 سنوات من تحت أنقاض المنزل المنهار بحي اللبان بالإسكندرية.

يأتي ذلك عقب إنقاذ رضيع 4 أشهر وفتاة 15 عاما أحياء من أسفل أنقاض عقار قديم بمنطقة اللبان غرب المحافظة، مكون من 3 طوابق، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وجارٍ البحث عن آخرين.


وتم إنقاذ كل من؛ نوح رامي محمد عبد المنعم السن أربعة أشهر، منة صبري حسين 15 سنة، شقيقها - محمد صبري حسين 6 سنوات، فيما لا تزال الأم تحت الأنقاض حتى الآن وتجرى عمليات الإنقاذ على قدم وساق لاستخراجها من تحت الأنقاض. 

ويتواجد مدير أمن الإسكندرية اللواء حسن عطية ومحافظ الإسكندرية الفريق احمد خالد حسن،  في موقع الحادث لمتابعة أعمال الإنقاذ 
تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار قديم كائن بشارع الغزالي بمنطقة اللبان، ووجود أشخاص أسفل الأنقاض.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وضباط مباحث قسم شرطة اللبان، وقوات من الحماية المدنية بمعداتها وعدد من سيارات الإسعاف، الي مكان البلاغ لإنقاذ الضحايا المحتملين أسفل العقار.  

وبالمعاينة والفحص المبدئي تبين أن العقار المنهار مكون من ثلاثة طوابق وكان مأهولًا بالسكان، وقد تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ طفلين وفتاة أحياء من أسفل الأنقاض، فيما لا تزال الجهود مستمرة لرفع اثار الانهيار والبحث عن الأم.

كما تواصل قوات الحماية المدنية أعمالها بدقة وحذر نظرًا لخطورة الموقع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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