علقة موت لرئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة في سوهاج

تعدى مواطن وأسرته بالضرب على رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد حمزة بمركز العسيرات بسوهاج، أثناء قيامه بمعاينة بناء منزل مخالف متعدٍ على الأرض الزراعية بقرية أولاد جبارة التابعة للوحدة المحلية بأولاد حمزة بالعسيرات.

كان أيمن عبد اللطيف، رئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة بمركز العسيرات قد قام بالتوجه إلى قرية أولاد جبارة لمعاينة موقع بناء منزل مخالف لوقف أعمال البناء عليه، وقام صاحب المنزل بالتعدي عليه هو أسرته بالضرب بالعصي والحجارة حتى فقد وعيه، وقاموا بتحطيم هاتفه المحمول، وتكسير السيارة الخاصة بالوحدة المحلية بأولاد حمزة وتم نقله إلى مستشفى المنشأة لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة العسيرات، وجارٍ ضبط المتهم وأسرته من قبل المباحث.

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