"يلا يا بابا من هنا"، أول تصريح لنائب محافظ سوهاج بعد تطاول السكرتير العام عليه

كشف الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج أسباب تطاول السكرتير العام للمحافظة عليه، قائلا: “لقيت سكرتير عام المحافظة بيقولى يلا يا بابا من هنا أمام الناس خلال افتتاح مسجد بالكوامل بسوهاج”.

وأضاف عبد الهادي في تصريحاته خاصة لـ “فيتو”: أثناء تواجدنا في افتتاح المسجد دفعني السكرتير العام قائلًا: "يلا يا بابا من هنا"، وهذا يُعد خروجًا عن القواعد البروتوكولية والأدبيات المتبعة، ولا يتماشى مع طبيعة المناصب القيادية ولا ما تفرضه من احترام متبادل".

وبناء على ذلك قام اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، برفع بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن تفاصيل الواقعة وتمت إقالة السكرتير العام من قبل وزيرة التنمية المحلية وإحالته للتحقيق.

وزيرة التنمية المحلية تقرر إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة التي حدثت مع نائب محافظ سوهاج

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة بعد تلقي وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة اليوم الجمعة خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه لم يتم مراعاة حرمة بيوت الله والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح، مؤكدة ضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفى والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.

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