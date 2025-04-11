الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يصل موقع عقار اللبان المنهار

عقار منهار في الاسكندرية،
عقار منهار في الاسكندرية، فيتو

وصل، منذ قليل، الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، لموقع انهيار عقار سكني بمنطقة اللبان برفقة تنفيذى حى غرب بالمحافظة، وجاري البحث عن المفقودين من قاطنى العقار أسفل الأنقاض. 

وتفقد محافظ الإسكندرية محيط العقار، ومتابعة رجال الحماية المدنية بالقيام برفع الأنقاض ومحاولتهم البحث عن المفقودين من قاطنى العقار أسفل الأنقاض. 

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ عن انهيار عقار بمنطقة اللبان وسط المحافظة وجاري البحث عن المفقودين من قاطنى العقار أسفل الأنقاض. 

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة اللبان وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ. وتم وضع حواجز حديدية حول العقار.

 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن الحماية المدنية

مواد متعلقة

جهاز القرى السياحية يكشف معدلات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق

عقب رفع أسعار البنزين، محافظ كفرالشيخ يتفقد عددا من محطات الوقود "صور"

الأمن يكشف غموض الشروع في قتل طفلة داخل المقابر بالقليوبية

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

علقة موت لرئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة في سوهاج

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

زيزو يكشف سبب غيابه عن مران الزمالك استعدادا لحرس الحدود بالدوري

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

"يلا يا بابا من هنا"، أول تصريح لنائب محافظ سوهاج بعد تطاول السكرتير العام عليه

خناقة على أبواب المسجد، محافظ سوهاج يقدم مذكرة لرئيس الوزراء بعد مشاجرة نائبه والسكرتير العام

منوعات

المزيد

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع بيراميدز.. الزمالك ضد حرس الحدود.. إياب ريال مدريد وأرسنال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل كل الأمم مكرت بأنبيائها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية