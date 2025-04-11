التمثيل التجاري في بريتوريا يبحث سبل التعاون مع تجمعات الأعمال بجنوب أفريقيا

عقد المستشار التجاري ايهاب صلاح الدين رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بريتوريا اجتماعا مع Business Unity of South Africa-BUSA أحد أكبر تجمعات الأعمال في جنوب افريقيا.

يأتي هذا في إطار جهود مكتب التمثيل التجاري المصري في بريتوريا لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجنوب افريقيا.



تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المستقبلي بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ودعوة الجانب الجنوب أفريقي للمشاركة في فعاليات البعثة التجارية المصرية للصناعات الغذائية المقرر إتمام لجنوب أفريقيا خلال شهر مايو القادم، بالاضافة الي مشاركة مجتمع الأعمال المصري في مجموعات العمل الخاصة ب B20 المقرر عقدها علي هامش قمة مجموعة العشرين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تفعيل اتفاق التجارة الحرة الإفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الأخيرة.

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