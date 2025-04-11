شاهيناز العقاد: 95% من أبطال الأفلام رجال والمرأة لإكمال الصورة "صور"

استضاف مركز دوار للفنون ندوة "صورة المرأة في الإعلام: التأمل والاستهلاك الواعي" وذلك ضمن فعاليات مشروع "لها ومعها" بالشراكة مع السفارة البريطانية في مصر على مسرح راديو، لمناقشة تقديم رؤية نقدية حول صورة المرأة في الإعلام المصري وتأثيرها على المجتمع.

ندوة صورة المرأة في الإعلام

وخلال الندوة التي بدأت بمعرض فني إبداعي يحلل تمثيل المرأة في الإعلام، قالت المنتجة شاهيناز العقاد إن المرأة لا يتم تمثيلها في الأعمال الفنية كما ينبغي، وأن 95 % من الأفلام أبطالها رجال بينما يكون على المرأة إكمال الصورة؛ والحل الوحيد لإنصاف المرأة أن ننتج أفلاما أكثر تعبر فيها المرأة عن نفسها بالشكل الذي تراه، مضيفة أنها تدعو للكتابة عن النماذج الحقيقية للمرأة وهو تحدي يستلزم وجود توازن بين ما يحمله العمل من رسالة وبين ما يتقبله الجمهور.

وأوضحت أنها ترفض بعض الأعمال الفنية التي تقدم موضوعات مثل تعدد الزوجات، أو العنف ضد المرأة أو أن يتم الترويج لها لتصبح أفكارا عادية يتقبلها الجمهور، والذكاء في الطريقة التي يتم بها تقديم الفكرة.



وتحدثت "العقاد" حول وضع السينما في ظل وجود المنصات قائلة إن السينما لن تختفي وستظل مستمرة، وعلى الرغم من أن الأفلام لا بد وأن تعرض أولا في السينما ولفترات كافية قبل أن تنتقل للعرض في المنصات، لكن ذلك يرجع أيضا للاتفاقات بين المنتج والمنصة.

وقدم الناقد أندرو محسن مدير البرامج في مهرجان الجونة السينمائي، مثالا على دور المرأة في الدراما من خلال شخصية الممثلة أروى جودة في مسلسل "هذا المساء" والتي تعتبر شخصية مختلفة ذكية ولديها إرادة كي تحب وتكره وتسامح أو لا تغفر، وتواجه زوجها بأشياء المجتمع يعطيه الحق فيها، ولكن لا يعطيها للمرأة التي توصم إذا فعلتها مثل الخيانة.

وأضاف أن هناك بالفعل تغييرات تحدث في الكتابة عن المرأة مثل فيلم الهوى سلطان تأليف وإخراج هبة يسري فهو فيلم فنيا وجماهيريا جيد، أما على المستوى الأفلام الوثائقية فهناك رفعت عيني للسما، وفيلم الفستان الأبيض لجيلان أبو عوف، وفيلم دخل الربيع يضحك لنهى عادل، فهناك حالة حراك فني جيدة ومساحة للتغيير مع وجود إنتاجات مختلفة مثل فيلم فرق وفيلم أعز الولد، فهي تجارب مختلفة ومهمة جدا.

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