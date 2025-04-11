الجمعة 11 أبريل 2025
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محمد ماجد بخيت يشكل لجنة تدريب وتطوير وتأهيل الكوادر الشبابية بشركة مصر للبترول

مصر للبترول
مصر للبترول
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تماشيًا مع رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030، وإنطلاقًا من حرص إدارة شركة مصر للبترول علي الإهتمام بالعنصرالبشري وإعداد قيادات الصف الثاني قامت شركة مصر للبترول بتشكيل لجنة تدريب وتطوير وتأهيل الكوادر الشبابية، والتي من شأنها إعداد وتنفيذ ومتابعة برامج التدريب والتطوير بجميع مناطق الشركة بما يتناسب مع وضع التشغيل الفعلي وكذا تقديم التوصيات لتحسين وتطوير بيئة العمل لزيادة الإنتاجية والإنضباط للوصول إلي الرضاء الوظيفي وتعزيز الإنتماء للشركة بالإضافة إلي إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التعاقب الوظيفي لضمان إستدامة الكفاءات داخل الشركة ودعم القيادات الوسطي في تطوير فرق العمل من خلال الإعداد لبرامج التأهيل الإداري لترقيات القيادات الشبابية وتطبيق أنظمة تقييم حديثة قائمة علي الكفاءة.

يأتي ذلك من خلال إستحداث برنامجي "السلوك القيادي والمسئولية الوظيفية" وبرنامج "مهارات التعامل الفعَال مع الزملاء والرؤساء"

حيث يتم تنفيذهم علي عدة مراحل يعقبها إعداد إختبارات للمتدربين لإجتياز المراحل التالية، فالتدريب هو الركيزة الأساسية التي تساهم في بناء كوادر مُؤهلة وقادرة علي مواجهة التحديات المستقبلية.

هذ وقبيل إنطلاق أعمال لجنة تدريب وتطوير وتأهيل الكوادر الشبابية، حرص المهندس محمد ماجد بخيت علي الإلتقاء بأعضاء اللجنة من أجل تشجيعهم والشد من أزرهم وحثهم علي بذل قصاري جهدهم لتحقيق الهدف المنشود، فالإستثمار في التعليم والتدريب لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإقتصاد الوطني

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