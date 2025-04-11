السبت 12 أبريل 2025
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اقتصاد

طن الصويا يرتفع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر طن زيت الصويا الخام والمنزوع مقابل استقرار المكرر وزيت الأولين والذرة وعباد الشمس، فما هي أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت الخام في الأسواق

في البداية تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر،  سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53500  جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54500 جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه.
<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 65 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 65 ألف جنيه.
<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89.8 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 135 جنيها للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 91.8 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 68 جنيهًا إلى 105 جنيهات للتر.

<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 103.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 77 إلى 130 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 111.5 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 130 جنيهًا للتر.

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